Libelle's Dierenspreekuur: "Mijn katten maken ruzie"

Tessa (27) heeft 2 katten die ook nog eens zusjes zijn. Gezellig, zou je zeggen. Maar dat is het allerminst, want de één pest de ander. Is daar iets aan te doen?

Tessa: “Ik heb al een paar jaar 2 katten – zusjes – en de één blaast en krabt altijd. Daardoor is de kat die gepest wordt bang en durft ze zelfs niet meer door het kattenluikje. Wat kunnen we doen om de band tussen de zusjes te herstellen? Ze hebben geen kattenbak die ze moeten delen, dus daar kan de ruzie niet over gaan.”

Marieke, dierengedragstherapeut bij Tinley Gedragstherapie: “Het komt vaker voor dat een kat een andere kat pest, zelfs wanneer het zusjes zijn. Over het algemeen is het belangrijk dat beide katten voldoende mogelijkheden aangeboden krijgen om hun natuurlijke gedrag, zoals klimmen, springen en jagen, te kunnen uitvoeren. Richt de omgeving zo in zodat dat de katten elkaar uit de weg kunnen gaan.”

Een kat-vriendelijk huis

“Plaats op verschillende plekken in huis bakjes voer en water en koop een extra kattenbak als je er één hebt. Hoge klimmeubelen en krabpalen kunnen voor extra veiligheid zorgen, maar je kunt er ook voor kiezen om op verschillende plekken dozen te plaatsen, waar de katten zich achter kunnen verstoppen of in kunnen slapen. Laat daarnaast de deuren zoveel mogelijk openstaan.”

Hengelen

“Het is niet duidelijk waarom de ene kant de ander aanvalt, maar het zou kunnen dat ze niet genoeg gestimuleerd worden. Speel iedere dag even met je katten met bijvoorbeeld een hengelspeeltje. Om escalatie bij het kattenluikje te voorkomen kun je dit speeltje ook gebruiken om de ene kat af te leiden als de ander erdoor wil.”

Beeld: iStock