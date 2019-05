Dierentuin moet flamingo laten inslapen nadat kind het dier met een steen bekogelt

Een flamingo in een dierentuin in Illionois (Amerika) is op tragische wijze om het leven gekomen. Het dier moest worden ingeslapen nadat een kind een steen naar hem had gegooid.

Door de steen brak de flamingo zijn poot. De verwondingen waren zo zwaar, dat de flamingo maandag uit zijn lijden werd verlost.

Leermoment

Hoewel het niet duidelijk is of het kind wordt gestraft voor het gooien van de steen, laat de dierentuin het voorval niet zomaar voorbij gaan. Een woordvoerder van de dierentuin heeft laten weten dat ze in samenwerking met de ouders gaan proberen er een ‘leermoment’ voor het kind van te maken.

Bron: CNN. Beeld: iStock