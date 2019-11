Woensdag zijn alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs vrij in verband met de geplande lerarenstaking. Al die kinderen hoeven dus allemaal niet naar school. Voor hen is het dubbel feest want ze mogen die dag gratis naar binnen in dierentuin Diergaarde Blijdorp.

De leraren in het basis- en voortgezet onderwijs staken woensdag omdat ze meer loon en minder werkdruk eisen.

Gratis entree

Hoe leuk is het om gezellig naar de dierentuin te gaan op deze onverwachte vrije dag? Precies. Toch is een entreekaartje voor een gemiddelde dierentuin niet écht goedkoop, en daarom besloot Diergaarde Blijdorp de leerlingen en hun ouders tegemoet te komen.

Voorwaarden

Woensdag krijgen kinderen tot en met 12 jaar de gehele dag gratis toegang tot de Rotterdamse dierentuin. Er zitten echter wel een aantal voorwaarden aan deze ludieke actie. Want per 5 gratis kinderen moet er één betalende volwassene mee naar binnen. Stond er al een dierentuinbezoek gepland en heb je al een ticket gekocht? Dan krijg je volgens het AD geen geld terug.

Andere bezienswaardigheden

Als jouw kroost geen fan van dieren is, kun je ook op andere plekken gratis naar binnen. Want ook Miniworld Rotterdam, De Doelen en het Wereldmuseum spelen handig op de staking in. Ook op deze plekken hoeven kinderen woensdag geen entree te betalen.

OPGELET! Woensdag 6 november gaan de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs waarschijnlijk staken 😉 Deze ‘extra vrije dag’ kan je goed besteden in Diergaarde Blijdorp! Zeker omdat kinderen t/m 12 jaar op deze dag GRATIS toegang hebben! Meer info: https://t.co/5L3PdbIbe0 pic.twitter.com/cAFt6IF2pt — Diergaarde Blijdorp (@RotterdamZoo) November 4, 2019

Bron: Lindanieuws. Beeld: iStock