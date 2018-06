Dierenverzorger krijgt als bedankje een knuffel van oliezwaan

In de Rotterdamse haven zijn zo’n 600 zwanen met olie besmeurd, nadat een tanker stookolie in het water lekte. Will van de Dierenambulance is de hele dag bezig geweest om alle zwanen uit het water te halen. Als kers op de taart kreeg hij een dankbare knuffel van een van de oliezwanen.

Bijzonder

De Dierenambulance Zuid-Holland Zuid plaatste het onroerende plaatje op Facebook. De medewerkers van de Dierenambulance waren zelf ook onder de indruk van het moment. “Wat een bijzondere afsluiting van de dag”, klinkt het bericht. “Collega Will heeft de hele dag op de boot geholpen met zwanen vangen. Als hij aan het einde van de dag even rustig gaat zitten naast de zwanen, gebeurt dit. Hoe bijzonder.”

Olie

Nadat een tanker zo’n tweehonderd ton stookolie in de Rotterdamse haven lekte, raakte naar schattig zeshonderd zwanen besmeurd met olie. Zoveel mogelijk van de dieren worden nu opgevangen en gewassen in een noodhospitaal voor dieren vlakbij Hoek van Holland. Uit meerdere regio’s kwamen medewerkers van dierenambulances helpen om de zwanen te redden.

Wat een lieve foto zeg!





Bron: AD.nl. Beeld: Facebook en iStock