"Hopelijk koopt die dikkerd niet alle cakejes": vrouw hoort kritiek en doet dan dít

De 19-jarige Vega stond in de rij in een bakkertje om wat te bestellen. Ze hoorde plotseling de mensen achter haar over haar praten.

Zo hoort ze diegene die achter haar staat zeggen: “Hopelijk koopt die dikke voor ons niet alle cupcakes voordat het onze beurt is”.

‘Mag ik de hele winkel’

Een pijnlijke opmerking die Vega gelijk verdriet deed. Maar toch slaat ze op geniale wijze terug. Vega was bij de bakker inderdaad van plan om een paar cupcakes te halen, maar besloot nu om inderdaad álle cakejes te kopen. Ze gaf er graag die 50 euro aan uit en liep triomfantelijk de winkel uit met haar mega bestelling aan cupcakes.

Vega heeft het berichtje van het voorval op Facebook gedeeld en krijgt daar veel bijval. Meer dan 77 duizend mensen waarderen haar bericht en geven haar een like. Zo zegt iemand: “Ik ken je helemaal niet maar je klinkt nu al alsof je zo mijn beste vriendin kunt zijn. Laten we lekker samen die cakejes eten, en dikke doei naar al die gemeneriken’.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock