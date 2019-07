Dilan Yurdakul neemt met lieve boodschap afscheid van 'GTST'

Nog 1 nachtje slapen en dan wordt de spannende zomercliffhanger van GTST uitgezonden. Dilan Yurdakul, die Aysen Baydar speelt, is donderdagavond al voor het laatst in de soap te zien. Op Instagram neemt de actrice alvast afscheid.

“Zoals jullie weten gaat Aysen Meerdijk verlaten. En vanavond is dat zo ver”, vertelt Dilan.

Advertentie

Opgegroeid

Dilan heeft maar liefst 7 jaar in GTST gespeeld en neemt je in deze video even mee naar het begin. “Ja, ik kwam natuurlijk Meerdijk binnen als jonkie. Ik was amper 20 jaar en inmiddels 27. Dat was ontzettend spannend. Ik ben echt letterlijk opgegroeid in Meerdijk.”

Nieuwe plannen

Ze heeft de beslissing genomen om met GTST te stoppen omdat ze andere dingen wil gaan. “Het is tijd om de wijde wereld in te trekken”, legt ze uit. “Ik heb heel lang geprobeerd om mijn andere plannen en mijn andere passies te combineren met Goede tijden, maar dat gaat helaas niet meer.”

Dankbaar

Ze is in ieder geval al haar fans dankbaar voor het kijken. “Voor nu wil ik alle trouwe fans bedanken, alle kijkers heel erg bedanken. Ook alle mensen die het personage soms wat minder gezellig vonden”, grapt de actrice. Aysen was namelijk een pittige tante. “En wie weet tot ziens!”

Deze voormalige GTST-actrice zou graag willen terugkeren in Meerdijk:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP