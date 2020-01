Oud GTST'er Dilan Yurdakul vertelt openhartig over depressie

Dilan Yurdakul (28) worstelt al jaren met depressieve klachten. In een interview met De Telegraaf vertelt ze openhartig over haar depressies.

“Vanaf mijn 14e ben ik depressief geweest, later is een bipolaire stoornis geconstateerd. Die houdt in dat mijn depressie heel erg in pieken en dalen kwam”, legt de actrice uit aan de krant. “Soms was ik heel energiek, op een ander moment staarde ik naar de scheuren in het plafond.”

Moe

We leven momenteel in een tijd waarin alles moet en waarin je alles kan worden wat je wilt. Dilan kon voor haar gevoel niet achterblijven. “Dus ik deed het ook allemaal: twee opleidingen, een baan als sportinstructrice en daarnaast in een soap spelen.” Het was allemaal iets te veel. In eerste instantie dacht ze dan ook dat het gewoon vermoeidheid was. “Het was een soort uitzichtloosheid. Ik maakte bijvoorbeeld een afspraak bij de tandarts voor een half jaar later. Tijdens het maken van de afspraak dacht ik dan al: oh, misschien voel ik me dan ook wel kut. Ik zag geen licht aan het einde van de tunnel.”

Gevoelig

De actrice legt uit dat haar eigen depressie tijdens haar jeugd is begonnen. Als kind had ze het niet slecht, maar ze miste wel erkenning van haar ouders. Ze wilde ‘gezien worden’. “Mijn ouders hadden genoeg problemen en daardoor was er soms te weinig aandacht voor mij. Blijkbaar was ik hier zo gevoelig voor dat het mij later op deze manier heeft gevormd.”

Kwetsbaar opstellen

Gelukkig gaat het nu beter met Dilan. Ze heeft hulp gezocht bij een psycholoog en sindsdien heeft ze weer regie over haar leven. En als Dilan zich down voelt, verwijdert ze gewoon Instagram van haar telefoon. “Als ik wil weten wat mijn vriendinnen doen, app ik ze gewoon.”

Toch vindt ze het wel lastig om erover te praten. Mensen reageren volgens haar vaak verbaasd als ze bekent dat ze depressief is, wat het voor haar extra moeilijk maakte. “Een depressie zie je niet en daarom is het belangrijk om open te zijn over hoe je je voelt. Juist als het niet goed gaat. Er moet in de samenleving ruimte komen om je kwetsbaar op te stellen en open te kunnen zijn over je gevoelens. Vooral op de werkvloer is dat lastig, want daar zetten veel mensen een masker op. De prijs daarvoor betaal je in het weekend.”

Bron: De Telegraaf. Beeld: Brunopress