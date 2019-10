Dit is de echte reden waarom Dilan Yurdakul vertrok uit 'GTST'

Dilan Yurdakul is al een poos niet meer in Goede Tijden, Slechte Tijden te zien als politieagente Aysen Baydar. De reden van haar vertrek was echter niet helemaal duidelijk. Maar in een openhartig interview met RTL’s Louisa Janssen onthult Dilan dinsdag eindelijk waarom ze de soap verliet.

In het format Louisa Laat Ze Weer Lachen gaat Louisa Janssen langs bij sterren die het moeilijk hebben gehad, om weer een glimlach op hun gezicht te toveren. Ditmaal schuift ze op de bank bij Dilan.

Advertentie

Groot gemis

In het interview vertelt Dilan Yudakul dat ze kort na haar vertrek de soapserie al mist. “Dat je elke dag een script in je handen krijgt en elke dag weer moet presteren en mag spelen, dat mis ik nú al”, aldus de actrice. Toch was het haar eigen keuze om GTST te verlaten.

Reden vertrek

De brunette legt uit waarom ze besloot met de rol van Aysen te stoppen. “Ik wilde graag andere dingen gaan doen. Ik schrijf heel veel en maak ook theater. Dat kost ook tijd en focus. Daar moest ik echt in gaan duiken en dat gaat niet als je iedere dag moet draaien en nog een beetje wilt sporten”, vervolgt Dilan.

Uitstelgedrag

Dilan laat weten dat ze het een hele lastige keuze vond. “Ik heb het heel lang uitgesteld”, verklaart ze. “Ik zou eerst een half jaar weggaan, dat is ook de reden van het open einde bij de exit van Aysen. Maar ik wilde te graag doorgaan met mijn eigen passies, dus toen heb ik gezegd dat ik niet meer terug wilde komen.”

View this post on Instagram Moeilijk. A post shared by Dilan Yurdakul (@dilan.yurdakul) on Sep 3, 2019 at 4:20am PDT

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP