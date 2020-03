Wat góóóed: Dimitri uit Dordrecht klinkt precies als Martien Meiland

Martien Meiland heeft een stem die je herkent uit duizenden. Zijn uitspraken ‘wat góóóed!’ en ‘doe niet zo vervelend!’ zijn inmiddels overal te horen, maar niemand kan Martien zo goed na doen als de Dordste Dimitri (22).

Dimitri keek altijd met vrienden naar de afleveringen van Chateau Meiland en begon hem als een geintje af en toe na te doen. Een filmpje van zijn imitatie van Martien Meiland belandde op het internet en daar kreeg hij heel veel reacties op. Zoveel dat zijn vrienden hem aanmoedigde om voor deze video’s een account aan te maken op Instagram onder de naam ‘Martienkantine’, een knipoog naar de TV Kantine.

Bestuderen

De imitatie van Martien is spontaan ontstaan, daarvoor heeft hij Martien niet eens echt hoeven te bestuderen. In een interview met het AD zegt Dimitri daarover: “Lichaamstaal en non-verbale communicatie vallen mij snel op. Bij Martien kijk ik bijvoorbeeld een paar keer naar de bewegingen van zijn handen, zijn ogen en hoe hij loopt. Zo leef ik me in zijn personage in.’’

Martiens reactie

Inmiddels heeft het account al meer dan 4500 volgers en is Dimitri zelfs gevraagd om mee te doen aan Holland’s Got Talent. Ook Martien Meiland zelf heeft het account weten te vinden. In een interview met Gerard Ekdom op Radio 10 zei hij daarover: “Dat vind ik hartstikke leuk. Ik heb die jongen uit Dordrecht gezien. Die deed het zo goed. Als ik mijn ogen dicht doe dan hoor ik gewoon mezelf”, zei Martien daarover in een interview met Gerard Ekdom op Radio 10.

