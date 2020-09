Dinand en Lucy over Guusje Nederhorst: “Ze speelt nog altijd een rol in het gezin”

Donderdagavond ging Art Rooijakkers in Rooijakkers over de vloer op bezoek bij Dinand en Lucy Woesthoff. Daar praat het koppel over de rol die Dinands overleden vrouw Guusje Nederhorst nog altijd in het gezin speelt.

Guusje Nederhorst

Het is ruim 16 jaar geleden dat Guusje Nederhorst overleed aan de gevolgen van borstkanker, na een huwelijk van amper een jaar met Dinand Woesthoff. In de periode na haar dood, toen Dinand nog volop aan het rouwen was, ontmoette hij Lucy. Nog altijd vormen de twee een koppel. Art Rooijakkers ging met ze in gesprek over hun leven.

Verliefd op Guusje

Al gauw kwam het gesprek op Guusje. Niet alleen vanwege haar overlijden, maar vooral vanwege de rol die zij vandaag nog speelt in het gezin. Lucy en Dinand geven beiden namelijk aan dat Guusje nog altijd van grote betekenis in hun leven is. Maar dat is iets wat zo is gegroeid, volgens Lucy. “Toen ik Dinand leerde kennen, was hij verliefd op Guusje”, legt de Britse Lucy uit. Het verdriet dat hij voelde rondom zijn verloren liefde moest een plaats vinden. “De liefde is getransformeerd”, zegt Lucy daarover. “Zij heeft haar plek nu en ik de mijne. Maar dat was een heel proces.”