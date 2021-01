Dineke woont in Urk: “Wij hebben onze ‘eigen’ opvattingen over corona”

Regelmatig is Urk negatief in het nieuws. “Frustrerend”, beaamt geboren en getogen Urker Dineke (bruidsstylist en zwanger van haar derde). “Ook in de rest van Nederland zijn rellen, coronabrandhaarden en drugsgebruik, maar vanwege ons geloof wordt er sowieso kritisch naar ons gekeken.”

Overigens begrijpt Dineke de aandacht voor Urk wel. Het is een apart dorp met een unieke cultuur. We hebben onze eigen gebruiken en taal. Ook hebben we onze ‘eigen’ opvattingen over corona. Maar vanwege ons geloof wordt er sowieso kritisch naar ons gekeken.”

Niet alleen de nieuwsmedia besteden aandacht aan het vissersdorp. Zo is het boek De ontdekking van Urk inmiddels een bestseller en is seizoen 3 van de reality-serie Urk! nu te zien op televisie.

“Ik ben blij dat de serie ook de andere kant van Urk laat zien. Niet iedereen is strenggelovig. Net als veel Urkers ben ik christelijk gereformeerd, maar in ons geloof zijn verschillende gradaties. Zelf probeer ik alles in een breder perspectief te zien. Ik vind het jammer dat zodra er iets gebeurt op Urk, het geloof erbij wordt gehaald.”

Naar de kerk

“We zijn gewend om elke zondag naar de kerk te gaan en gelukkig kan dat nog steeds. In onze gemeente worden meerdere diensten per zondag gehouden. In de gebouwen passen zo’n 600 mensen, nu gaan er 100 mensen per keer naar de dienst. Families zitten bij elkaar op 1,5 meter afstand van anderen. Ik ben blij dat we deze mogelijkheid nog hebben.”

Corona-uitbraak

In november was er een corona-uitbraak op Urk. Volgens Dineke zijn de meeste Urkers daarna niet anders over corona gaan denken. “Urkers zijn over het algemeen heel nuchter. Je ziet hier in de supermarkten meer mensen zonder dan met mondkapje.”

Drugsgebruik

“Er worden hier de meeste baby’s in Nederland geboren; grote gezinnen zijn heel normaal en er is dus veel jeugd. Op dit moment kan de jeugd geen kant op en ja, dan ontstaan er rellen. Eén weekend liep het uit de hand en het weekend erop stonden er overal ME busjes. Dat heeft gewerkt als een rode lap op een stier. Ik ben ook uit geweest en heb het allemaal gezien. Drugsgebruik is hier echt wel een probleem, maar ik denk niet groter dan in de steden om ons heen.”

Incest

“Ik lees weleens de reacties onder nieuwsberichten over Urk en die maken me boos. Er wordt gesproken over cokesnuivers en incest. In de bijna dertig jaar dat ik hier woon heb ik niemand gekend die met een familielid getrouwd is. Dat soort dingen wordt uit de lucht gegrepen en steeds weer aangehaald. Op feiten mag je iemand aanspreken, maar als er onwaarheden worden geroepen heb ik wel het gevoel dat ik ‘mijn volk’ moet verdedigen.”

Tussen de middag warm

Door haar werk als bruidsstyliste komt Dineke op verschillende plekken in Nederland. Daardoor weet ze dat Urk echt wel een andere wereld is. “We hebben onze eigen gebruiken. Zo eten we bijvoorbeeld tussen de middag altijd warm. De meeste mannen werken in de visserij. Mijn man ook. Het is fijn dat we tussen de middag een uurtje hebben met het gezin.”

Vis

Ook vis bakken op zaterdag is een traditie. “Ik kom uit een vissersfamilie en elke zaterdag bakken we de vis die de vissers uit zee meenemen. Het hele gezin komt dan bij elkaar. Ook nu in coronatijd. Natuurlijk passen we op bij mensen die in de risicogroep zitten. En bij klachten blijven we thuis.”

Saamhorigheid

“Saamhorigheid is iets typisch Urks. We letten op elkaar. Dat komt ook door de visserij. De meeste Urkers leven daarvan en in elke familie is er wel iemand omgekomen op zee. Ook in mijn familie; zo heeft mijn moeder twee broers verloren. Dat maakt een gemeenschap hecht.

Gesloten dorp

“Ik hoor weleens dat Urk een gesloten dorp zou zijn, maar als je hier bent zul je dat absoluut niet zo ervaren. Je kunt hier bij iedereen aanschuiven. Dat is heel normaal. Wel zijn Urkers gesloten richting de media. Er worden zo vaak dingen verdraaid dat ze alert zijn.”

De vuurtoren

“Ik zou nergens anders kunnen wonen. Als ik buiten Urk moet zijn, ben ik altijd blij als ik de vuurtoren weer zie en de brug overga. Ik zou ook iedereen willen uitnodigen een keer naar Urk te komen. Ervaar hoe het hier is. Dan snap je misschien ook meer van onze gebruiken en cultuur.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief.

Tekst: Annemieke Riesebos. Eigen beeld