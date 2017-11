Déze dingen herkennen alleen mensen die altijd alles kwijt zijn

Er is weleens onderzoek gedaan waaruit bleek dat wanneer je altijd alles kwijt bent, je spontaner bent dan anderen. Maar het is echt niet altijd even leuk om steeds naar je spullen moeten te zoeken.

1. Wanneer jij roept ‘WACHT! Mijn telefoon!’ kijkt niemand meer om, want dat gebeurt elke dag 3 keer…

2. Mensen geven jou op verjaardagen altijd ‘handige’ cadeautjes als bakjes voor je sleutels of gadgets als de Tile die je met geluid je spullen op kunt laten speuren. Hint, hint, hint.

3. Jij weet inmiddels wel precies waar je als eerste moet gaan zoeken als je iets kwijt bent.

4. Je hebt bij 4 verschillende mensen een reservesleutel liggen zodat je in ieder geval altijd je huis in kunt.

5. Je hebt inmiddels je lesje wel geleerd en hebt altijd het geluid van je telefoon aan zodat je even jezelf kunt bellen.

6. Je mag helaas alleen ook nooit meer wat van anderen lenen…

7. Jij hebt een soort dansje verzonnen om te checken of je alles hebt als je de deur uitgaat. En dan nog steeds dingen vergeten…

8. Je koopt vaak twee dezelfde dingen zodat je er altijd nog eentje hebt als je weer eens wat kwijt bent.

9. In jouw telefoon staan inmiddels zoveel notities om dingen te onthouden dat je ook daarin weer iets kwijt bent…

Beeld: iStock.