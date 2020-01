13 dingen die je moet weten over de Australische bosbranden

Al maanden woeden in Australië bosbranden die al veel mensen en dieren het leven hebben gekost. We zetten alle feiten over deze verschrikkelijke bosbranden op een rij.

1. In november startten de branden in de Australische staat New South Wales.

2. Klimaatverandering is niet de directe oorzaak van bosbranden, maar drogere en warmere omstandigheden zorgen er wel voor dat de branden vaker voorkomen, verder reiken, en sneller verspreiden.

3. Er zijn tot nu toe 23 mensen overleden door de bosbranden, onder wie 3 vrijwillige brandweerlieden die zijn omgekomen tijdens het bestrijden van de branden.

4. Sinds maandagmiddag worden 6 mensen vermist.

5. Naar schatting zijn 480 miljoen dieren door de branden gedood, waaronder veel typisch Australische dieren, zoals kangoeroes, vogelbekdieren en koala’s. Dit cijfer is afkomstig van professor Chris Dickman, een expert op het gebied van biodiversiteit in Australië aan de universiteit van Sydney.

6. Door heel het land zijn minstens 1700 huizen vernietigd.

7. Meer dan 7 miljoen hectare land is door de branden verwoest. Volgens The New York Times is dat gebied maar liefst 6 keer zo groot als de Amazone-branden in 2019.

8. De luchtkwaliteit in Australië lijdt enorm onder de branden. In Sydney werd op 1 januari gemeten dat de luchtkwaliteit 23 keer zo hoog was als wat ‘gevaarlijk’ wordt geacht.

9. Gladys Berejiklian, premier van deelstaat New South Wales, bevestigde zondag dat de snelheid van deze bosbranden “ongekend” is.

10. Zangeres Pink geeft een half miljoen Amerikaanse dollar aan Australische brandweerlieden. Omgerekend is dit zo’n 446.000 euro.

11. De Australische actrice en comedian Celeste Barber heeft op het moment van schrijven maar liefst 23,6 miljoen euro opgehaald met hulp van 800.000 donoren via Facebook.

12. De donkere en schadelijke rook van de branden is al afgevoerd naar het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland, wat op meer dan 2000 kilometer afstand ligt. Daar kleurt de lucht momenteel oranje en de gletsjers worden bruin.

13. Premier Scott Morrison kondigde eind december aan dat vrijwillige brandweerlieden in New South Wales ieder 3724 euro compensatie ontvangen van de federale overheid.

Helpen? We hebben op een rijtje gezet hoe je vanuit Nederland makkelijk aan Australië kunt doneren.

Bron: Mama Mia. Beeld: ANP