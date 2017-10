Ook NOS-presentatrice Dione de Graaff kan (helaas) meepraten over #MeToo

Dione de Graaff, presentatrice van ‘NOS Studio Sport’, doet een boekje open over seksueel overschrijdend gedrag op haar werk.

“Niet hier op de werkvloer, maar in het veld”, zo vertelt Dione in een interview met NU.nl.

Borst aanraken

Wie over de schreef ging en of het een sporter was vertelt Dione niet, maar het betreft in ieder geval een man die zijn handen niet thuis kon houden. “Iemand die je borst even aanraakt. Die dingen gebeuren. Dan denk je: ‘Sorry, was dit echt nodig?’ Ik weet niet of het er nu beter op is geworden, ik vraag het me af.”