3 tienen voor kippenvel bezorgend optreden van Dionne en Marcel in 'It takes 2'

BN’ers zongen weer de sterren van de hemel in ‘It takes 2’ gisteravond. Maar één duo stal toch wel de show: Dionne en Marcel.

YouTuber Dionne Slagter is de ontdekking van het programma met haar stem als een nachtegaal. Samen met Direct-zanger Marcel Veenendaal zong ze Ordinary people van John Legend. Dat is al een prachtig nummer, maar de twee wisten er nóg een laagje kippenvel bovenop te gooien.

Zangeres worden

“Jij moet zangeres worden”, complimenteerde jurylid Gerard Ekdom haar na het optreden. “Kippenvel, echt waanzinnig.” Maar Angela Schijf dacht er iets anders over: “Ik denk niet dat je zangeres moet worden, want dat bén je al. Wat ben jij toch op je plek gevallen in dit programma. (…) Wat een hoog niveau van mensen die niet eens zanger zijn.”

Eva Cleven en Marieke Elsinga

De kandidaten moesten dit keer twee duetten zingen. Dionne’s andere optreden was samen met Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, die nog zenuwachtiger was dan de YouTuber zelf. Ook dj en presentatrice Eva Cleven viel in de tienen met het zingen van het nummer Homesick van Dua Lipa. En RTL Boulevard-presentatrice Marieke Elsinga kreeg lof van kijkers voor haar vertolking van het nummer If I were a boy van Beyoncé, samen met Trijntje Oosterhuis. Toch moest zij deze aflevering de competitie verlaten, tot grote verbazing van sommigen.

Nou, dit is toch wel het beste van Marieke so far!! #ittakes2 #ittakestwo — Evelien (@EvelienBerkie) 21 april 2018

Ik weet nu al dat Marieke Elsinga de beste van deze aflevering is. #ItTakesTwo — Nikki Geerdes (@SniSnaSnappie1) 21 april 2018

@MariekeElsinga Nééeeee jij mocht er niet uit van mij! 😢 #ItTakesTwo — Leen Groen (@GroenLeen) 21 april 2018

Lachen om Marcel

Verder werd er weer erg gelachen op Twitter om de flamboyante bewegingen van de expressieve Marcel.

Wat weinig mensen weten, is dat Marcel ook The Karate Kid was.#ittakes2 #ittakestwo pic.twitter.com/zt7ktra7KV — Evelien (@EvelienBerkie) 21 april 2018

Wanneer je buikpijn krijgt tijdens het zingen 😉 #ittakes2 #ItTakesTwo

But we love you Marcel 💕 pic.twitter.com/qX4yq8syEt — DB (@DBgirl_83) 21 april 2018

Als je even moet zitten omdat je niet meer op je benen kunt staan, maar je favo nummer wordt gedraaid. #ittakes2 #ittakestwo pic.twitter.com/Z5h5z4GSPY — Evelien (@EvelienBerkie) 21 april 2018

Halve finale

Volgende week is de halve finale van It takes two. De week daarna wordt dus bekend welke BN’er een nieuwe carrière als zanger of zangeres ‘mag’ ambiëren.

Je kunt de hele aflevering van It takes two hier terugkijken.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: It takes two (RTL 4), Twitter. Beeld: Twitter, RTL