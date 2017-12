Dionne Stax helemaal van haar à propos wanneer Matthijs zijn borsthaar laat zien

Gisteravond was presentatrice Dionne Stax te gast bij Matthijs van Nieuwkerk in het programma ‘Top 2000 a Gogo’. Ze verklapte in de uitzending wat ze aantrekkelijk vindt aan een man en kreeg het toen ineens heel warm van Matthijs.

Dionne vertelde namelijk dat ze borsthaar bij mannen heel aantrekkelijk vindt. Daar maakte Matthijs weer handig gebruik van door een knoopje van zijn overhemd los te maken.

Knippen

Toen kreeg Dionne het wel even heel warm. “God, Matthijs”, reageerde ze. “Ik ben helemaal van mijn à propos nu. God, ik krijg er een hele kleur van, joh.” Matthijs riep meteen dat dit uit de uitzending geknipt moet worden, maar Dionne vond dat hij nu niet meer terug kon. Wij geven haar groot gelijk:

De normaal zo kalme Dionne Stax krijgt het helemaal warm van het borsthaar van Matthijs van Nieuwkerk https://t.co/RpIv7Bpsuc pic.twitter.com/dhSAU7v6Dy — AD Show (@ADshownieuws) 29 december 2017

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.