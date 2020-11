Dionne Stax vertelt over liefdesverdriet na breuk met Sytse

De relatiebreuk van Dionne Stax (35) en haar inmiddels ex-vriend Sytse Oudkerk ging gepaard met veel verdriet. “Ik heb een tijd onder een deken gelegen, maar nu gaat het weer”, aldus de presentatrice.

Aan Jan magazine vertelt ze over de breuk met de radioloog. “We zijn met wederzijds respect uit elkaar gegaan, we hebben ook geen ruzie, maar als je samen ontdekt dat er toch geen toekomst is, terwijl je dat wel alle twee heel erg had gehoopt, is dat ontzettend verdrietig.”

Eigen plekje maken

Sytse is werkzaam als radioloog en kwam zo goed als nooit in de media. Hij zou dan ook moeite hebben gehad met alle media-aandacht die hij kreeg als ‘vriend van’. Maar wat precies de reden is van de breuk tussen de twee is, is onbekend.

“Nu woon ik weer alleen”, vertelt Dionne. “Daar moet je dan weer even iets leuks van zien te maken, zodat het anders wordt dan het was.” Ze heeft daarom de afgelopen maanden heil gezocht in tuincentra en woonwinkels. “Ik vind het zalig om kasten in elkaar te zetten, om een beetje te bouwen. Sommige mensen worden helemaal gek als ze zo’n handleiding zien, maar ik sta er handenwrijvend naar te kijken hoe dat allemaal te ontrafelen.”

Gekke sneltrein