Waarom we Dionne Stax even zullen moeten missen bij het journaal

Hoe lang het gaat duren, dat weten we niet. Maar we zullen Dionne Stax eventjes niet op televisie zien wanneer we het journaal opzetten.

Tenminste, daar gaan we van uit. Dionne is namelijk heerlijk op vakantie, laat ze zien met een erg spontane foto op Instagram:

“Tussen de trulli in ‘kabouterdorpje’ Alberobello, daar word je blij van! De wijn en het eten hier zijn trouwens ook niet verkeerd”, schrijft de journaliste bij haar foto.

Trulli zijn kleine huisjes met een kenmerkend kegelvormig dak, die vooral te vinden zijn in Zuid-Italië en het meest in het dorpje, jawel, Alberobello.

Dionne Stax is dus in Italië en we worden echt gigantisch blij van deze foto waarop de nieuwslezeres een gat in de lucht springt. En ook nog eens in een spijkerjurkje met witte gympen, dat is weleens iets anders dan de outfits die ze draagt bij de NOS.

Geniet in la bella Italia, Dionne!

