Na een relatie van 22 jaar en een huwelijk van 17 jaar, hebben Dirk Kuyt en zijn vrouw Gertrude besloten om allebei hun eigen weg te gaan. De voetballer laat in een interview met de Telegraaf weten dat ze gaan scheiden en dat hij momenteel in een moeilijke fase van zijn leven zit.

Kuyt legt uit dat hij de afgelopen jaren nooit heeft stilgezeten. “En dan kom je er op zeker moment achter dat je jezelf verliest. Ik zit in een heel heftige periode,” aldus de voetballer.

Advertentie

“Verdrietige situatie”

“Na mijn loopbaan merk ik dat er veel roofbouw op mijzelf en op het gezin heeft plaatsgevonden. Ik merk dat ik vooral op zoek ben naar rust,” aldus Kuyt. Dat zijn relatie Gertrude voorbij is, heeft volgens hem vooral te maken met het feit dat het vuur tussen hun gedoofd was. “Het is een verdrietige situatie waarin het gezin en ik zitten. Zowel Gertrude als ik moet het uit elkaar gaan verwerken en ik moet zorgen dat het ook voor de kinderen een goede plek gaat krijgen.”

Band met kinderen

Iets waar hij zich in deze tijd gelukkig mee prijst, is dat de band met zijn vier kinderen heel sterk is. “Die band wil ik ook sterk houden. Ik wil dicht bij hen in de buurt blijven, zodat ik er kan zijn wanneer dat nodig is.” Het verdrietige nieuws aan zijn kinderen vertellen, is naar eigen zeggen ‘het moeilijkste wat hij ooit over zijn lippen heeft moeten laten komen’. Hij probeert dan ook om juist in deze periode zoveel mogelijk tijd met ze door te brengen en leuke dingen met ze te doen.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD, Telegraaf. Beeld: Brunopress