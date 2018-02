Voorbips, snee, pielemuis: discussie barst los na aflevering 'De Luizenmoeder'

Gisteravond keken opnieuw meer dan 3 miljoen mensen naar ‘De Luizenmoeder’. Deze week was het thema ‘Lentekriebels’ en dat kon alleen meer heel grappig worden.

Juf Ank gaf natuurlijk op geheel eigen wijze invulling aan het thema. Toen ze de woorden ‘voorbips’ en ‘pielemuis’ uitsprak, was de toon meteen gezet. Maar in de aflevering kwam een hele trits opties aan bod: naast de ‘gewone’ vagina bleken de leraren ook woorden als plasser, spleetje, snee en kut te gebruiken. Als Ank het woord muizenvreugde noemt, is dat niet alleen voor de leraren het toppunt, maar barst het online ook los. Om nog maar niet te beginnen over poenie en tonie.

Meningen

Niet alleen op basisschool ‘De Klimop’ ontstond er veel discussie over hoe je de geslachtsdelen nou noemt voor kinderen in groep 3, maar ook op social media waren de meningen verdeeld:

“Als grote mensen elkaar heel erg lief vinden dan gaan ze soms speciaal knuffelen, dan gaan ze in hun blootje op elkaar liggen en dan gaat de blote pielemuis in de blote voorbips” Ik ga helemaal stuk 😂😂😂 #luizenmoeder — S E N N A 💕 (@sverhofstadt35) 18 februari 2018

Het woord ‘lentekriebels’ zal voor eeuwig een andere betekenis hebben… Pielemuis 😂 #luizenmoeder #pielemuis #jufank — Bianca (@Bjank85) 18 februari 2018

Is het nu een stamper of een pielemuis? #DeLuizenmoeder pic.twitter.com/IA188eBpS6 — Cindy Abrahams (@KunstCINnig) 18 februari 2018

Die discussies vinden inderdaad plaats in teamkamers.

😂😂😂

Pielemuis, piemel, penis, plasser, vagina, spleetje, voorbips, snee.

O man, te triest @luizenmoeder — Stella Starlight (@StellaStarlight) 18 februari 2018

Ik stem voor Voorbibs…😂 — Thomas van Grinsven (@Thomasgrinsven) 18 februari 2018

‘Een heel mooi strak spleetje…’

‘Mijn sneetje lijkt momenteel meer op ‘n schede…’

‘Muizenvreugd’, ‘Tollie’, ‘Voorbibs’…

Ja, ja… Nou, heb er verder niet heul veel mee te maken, maar ik noem ‘n vagina gewoon ‘n Vissenkom!#DeLuizenmoeder #luizenmoeder — SebasZoetdeMunck (@SugahShonDeMux) 18 februari 2018

Voorbibs, muizevreugde, poenie, tonie, mutsje, muts, kutje, kut, vagina De keuze wordt steeds groter naarmate je iuder wordt😂😂 #DeLuizenmoeder — Ivar (@ivarb98) 18 februari 2018

Kunnen juf Helma en juf Ank alsjeblieft elke aflevering samen pauze houden? Dit is briljant. 😂 #luizenmoeder #deluizenmoeder pic.twitter.com/t3ehykkvWD — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) 18 februari 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: AVROTROS.