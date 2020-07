Heftige discussie om déze foto van Nicolette van Dam en haar gezin

Afgelopen weekend deelde zowel Nicolette van Dam als haar man Bas Smit mooie foto’s van hun gezin op het strand. Maar het plaatsen van deze kiekjes zorgde voor een grote discussie.

Nicolette en Bas hebben er bewust voor gekozen om hun dochters Lola-Lily en Kiki-Kate op social media niet herkenbaar in beeld te brengen. Dit doen ze op heel creatieve wijze, zoals ook deze keer. Het gezin is een dagje naar zee en daar waaide het zondag nogal hard. Op de foto waaiden dan ook héél toevallig de haren van Lola-Lily en Kiki-Kate in hun gezicht op het moment dat de foto werd gemaakt.

Vieze dingen

In de reacties onder de foto’s ontstaat er al snel een discussie. Het begint allemaal met de vraag van een volger: “Waarom laten jullie de gezichten van jullie kinderen niet zien?” Andere volgers kunnen het niet laten hierop te reageren en er ontstaat al snel een heftige discussie over het wel of niet delen van foto’s van je kinderen. Zo reageert iemand: “Je weet toch wel dat er mensen op internet zitten die vallen op kinderen? En misschien wel jouw foto’s gebruiken voor vieze dingen?”