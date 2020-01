Discussie over vuurwerkverbod is groter dan ooit na fatale flatbrand

De discussie over een vuurwerkverbod wordt al jaren gevoerd. Maar door de fatale flatbrand in Arnhem afgelopen oudejaarsnacht, is de discussie groter dan ooit.

Een 4-jarige jongen en zijn 39-jarige vader overleefden de brand niet.

Gezinsdrama met Oud en Nieuw

Vader, moeder, dochter en zoon vierden Oud en Nieuw bij opa en oma in een flat aan het Gelderseplein in de wijk Malburgen in Arnhem. Amper een uur na ingang van het nieuwe jaar, stapten ze de lift van het gebouw in. Ondertussen woedde op de vijfde verdieping een brand uit, waarna het gezin door de rook werd overvallen. Voor vader en zoon was niks meer te doen, moeder en dochter werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 2 jongens die verdacht worden van het stichten van de flatbrand, zitten nog vast.

Voor het vuurwerkverbod

Deze dramatische gebeurtenis is voor velen de druppel. Een vuurwerkverbod zou de brand én doden volgens critici kunnen hebben voorkomen. Even leek dat verbod er ook te komen, nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2017 het advies gaf knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten te verbieden. Maar het kabinet vond dat er ‘onvoldoende draagvlak’ was en verwierp het.

Op Twitter barst onder de hashtag #vuurwerkverbod de discussie weer los. Voorstanders van het verbod begrijpen de gedachtegang van de tegenstanders totaal niet. “Dat je met je dochter in het ziekenhuis ligt te vechten voor je leven, en als je daar uit komt je je man en zoon kwijt bent. Allemaal door gekloot met vuurwerk door kinderen. Laten we deze troep alsjeblieft verbieden, dit is het toch voor niemand waard?”, klinkt het bijvoorbeeld.

Ok. Dus we weten dat vuurwerk elk jaar leidt tot afgerukte vingers, bliinde ogen, angst, paniek, belaagde hulpverleners (hoe dúrf je), luchtvervuiling en schade. En o ja, er gaan zelfs mensen dood aan.

En we verbieden het toch maar niet? Hoe is dat mogelijk.#vuurwerkverbod — Janneke Oosterhuis (@JannekeOosterh1) January 1, 2020

Vuurwerk: – Slecht voor het milieu

– Rampzalig voor dieren

– 100% waardeloos voor de honderdduizenden met longproblemen

– In een absurd hoog percentage onveilig Kap gewoon met die onzin!#vuurwerkverbod — Taco Tersteeg (@TacoTersteeg) December 27, 2019

Hebben we nog meer argumenten nodig om vuurwerk om te duwen of lukt het zo ook wel? #voormijgeenvuurwerk https://t.co/03iQNReAtg — Eva Hoeke (@EvaHoeke) January 1, 2020

Mensen die die flatbrand wegwuiven als iets wat nu eenmaal kan gebeuren om zo te kunnen blijven vasthouden aan het idee dat vuurwerk afsteken niet verboden moet worden: is die hobby van jullie nu echt belangrijker dan mensenlevens? — Renée 💛 (@Peerebeer24) January 1, 2020

Dat je met je dochter in het ziekenhuis ligt te vechten voor je leven, en als je daar uit komt je je man en zoon kwijt bent. Allemaal door gekloot met vuurwerk door kinderen. Laten we deze troep alsjeblieft verbieden, dit is het toch voor niemand waard? — Mariska Berrevoets (@_MRS) January 1, 2020

In het land waar vuurwerk werd uitgevonden zijn ze inmiddels wat verder dan wij in Tokkiestan. https://t.co/NIoX538gmQ — Sander S (@SanderQuote) January 1, 2020

Tegen het vuurwerkverbod

Tegenstanders vinden een vuurwerkverbod niet per se de oplossing. “Een vuurwerkverbod lost niet het probleem op dat hulpverleners bekogeld worden met straatstenen of stoeptegels”, luidt een van de vele opmerkingen op Twitter. “Of je moet dit straatmeubilair ook gaan verbieden. Het probleem zit veel dieper en het heet: disrespect.”

Beste mensen, een vuurwerkverbod lost niet het probleem op dat hulpverleners bekogeld worden met straatstenen of stoeptegels.

Of je moet dit straatmeubilair ook gaan verbieden.

Het probleem zit veel dieper en het heet: Disrespect — Willem Bakker ® (@radiobakker) January 2, 2020

Ik word een beetje doodmoe van al die mensen die oproepen tot een algeheel #vuurwerkverbod. Weer een hele industrie om zeep helpen omdat enkele randdebielen niet kan nadenken en de politie weigert te handhaven en de rechters fopstraffen opleggen aan overtreders. — Erwin’s 3e uil van Minerva (@JoopKlepzeike10) January 1, 2020

Alleen nog maar veilig siervuurwerk

Een paar politieke partijen lijken. na zich er jarenlang voorzichtig omheen te hebben bewogen, inmiddels te pleiten voor een verbod op consumentenvuurwerk. De korpschef van de Nationale Politie wil dat er alleen nog ‘veilig siervuurwerk’ te koop is.

Wat vind jij? Is dit te handhaven of is een algeheel vuurwerkverbod inderdaad de beste oplossing?

Bron: Twitter, NPO, RTL Nieuws. Beeld: iStock