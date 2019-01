Dít bedrag gaf Meghan Markle vorig jaar uit aan kleding

Elk jaar berekent modeblog UFO No More hoeveel elke Europese royal in totaal heeft gespendeerd aan haar kleding, sieraden en handtassen. Nieuwkomer Meghan staat met haar bedrag meteen met stip op nummer 1.

Volgens UFO No More droeg Meghan de meeste nieuwe kleding en gaf hieraan ook het meeste uit. Zelfs zonder haar unieke trouwjurk van Givenchy erbij te tellen, staat Meghan aan top. De blog wist ook niet de prijs van alle stukken, maar kwam tot de conclusie dat zelfs zonder deze stukken mee te rekenen, Meghan €479.048,- heeft uitgegeven aan nieuwe kleding. Haar oorbellen en armband van Cartier die ze op haar huwelijk droeg van maar liefst €206.022,- zijn wel meegerekend.

Big spenders

Op nummer twee staat kroonprinses Mary van Denemarken. Met €102.904,- gaf zij vijf keer minder uit dan Meghan. De vrouw van prins William, Kate Middleton, gaf €80.237,- uit en staat daarmee op nummer drie. De duurste kledingstukken heeft prinses Charlene van Monaco. Zij staat op de 5e plaats met €61.390,-, maar haar kledingstukken kosten gemiddeld €2.557,- per stuk. Wie dat allemaal betaalt? Dat is volgens de blog niet helemaal duidelijk, maar het Britse koningshuis verzekert hen dat kleding niet met belastinggeld wordt betaald, maar met ‘privébudgetten’.

Kanttekening

Heel gek is het niet dat Meghan als nieuweling zoveel uitgeeft aan kleding: ze moet immers haar garderobe nog uitbouwen en kan nu nog weinig stukken hergebruiken. Daarnaast maakt UFO No More als kanttekening dat de koninklijke vrouwen natuurlijk ook veel stukken uitgeleend of als geschenk krijgen. Rania, de koningin van Jordanië, wil daarom ook dat de blog stopt met deze lijst. Volgens het hof houdt Rania balans in haar uitgaven en wordt het overgrote deel van haar kleding geschonken als cadeau of met korting gekocht. Rekenen met de verkoopprijs van de kleding zorgt daarom voor ‘een verkeerde indruk’, zei het hof in een statement.

