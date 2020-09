Hoewel er nog geen beelden naar buiten zijn gebracht van het huwelijk van Sylvie Meis, weten we in ieder geval één ding wel zeker: Sylvie zal namelijk het jawoord geven in een jurk van het Israëlische modehuis Galia Lahav.

Maar wat is dit nu precies voor merk? En weten we al wat meer over de jurk zelf? Wij vertellen het je allemaal!

Hoe ziet de jurk eruit?

Sylvie Meis heeft niet bepaald de goedkoopste jurk uitgekozen. Naar verluidt kost de handgemaakte japon die ze zal dragen zo’n € 28.000,-. De jurk is volgens de bruid een combinatie van een prinsessenjurk en Sylvie: ‘elegant en met de nadruk op haar silhouette’.