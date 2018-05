Lekker Hollands: dít is de echte naam van Waylon

Waylon gaat ons land zaterdagavond weer vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival en we hopen met zijn allen natuurlijk op een prachtig resultaat.

Gaat hij de tweede plek die hij samen met Ilse de Lange veroverde een paar jaar geleden, dit jaar overtreffen? We duimen voor Waylon. Wat overigens maar weinig mensen weten is dat Waylon helemaal geen Waylon heet. Dat is zijn artiestennaam. Eigenlijk heeft hij een hele gewone, Hollandse naam: Willem. Voluit heet Waylon eigenlijk Willem Bijkerk.

Idool

En waarom dan Waylon? Hij heeft zichzelf vernoemd naar zijn grote idool Waylon Jennings. Waylon heeft zelfs een beetje hetzelfde kapsel als de man van wie hij al jarenlang groot fan is. Hij ziet hem duidelijk als een voorbeeld. Waylon Jennings was een Amerikaanse countryzanger en gitarist die in de jaren ’70 razend populair was en de ene hit na de andere scoorde. Hij stierf in 2002 in zijn slaap aan de gevolgen van diabetes. Hij werd 64 jaar.

De Amerikaanse held van onze ‘eigen’ Waylon:

