Dít is de winnares van The Voice Kids 2018

Gisteravond vond de grote finale van The Voice Kids 2018 plaats. Na een spannende avond was daar eindelijk de uitslag: de 11-jarige Yosina Rumajauw mag zichzelf dit jaar de winnares noemen van The Voice Kids.

Het meisje, dat sinds haar blind audition al werd genoemd als topfavoriet, kreeg van de tv-kijkers de meeste stemmen. Yosina kreeg niet alleen de hoogste eer, maar ook een studiebeurs van 25.000 euro. Daarnaast mag ze ook nog een single opnemen.

Girlpower

Yosina zat in het team van Marco Borsato. Ze moest het opnemen tegen haar leeftijdsgenootje Eefje de Geus (uit het team van Ilse DeLange), de 14-jarige Kaylee Jane Landegent (team Douwe Bob) en Stella de Geus (ook 11 jaar, uit het team van Ali B).

Bron: The Voice Kids/YouTube. Beeld: ANP