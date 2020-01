Sinds prins Harry en Meghan Markle hebben aangekondigd een stap terug te doen uit het koningshuis betekent dit dat zij financieel onafhankelijk worden. Hoe doen de andere royals dit?

Prinses Eugenie

Prinses Eugenie heeft haar diploma kunstgeschiedenis aan de universiteit van Newcastle gehaald. Na haar studie verhuisde ze naar New York om daar te werken voor een veilinghuis. In 2015 verhuisde ze naar Londen om te werken bij kunstgalerie Hauser & Wirth als directeur. Er doen geruchten de ronde dat Eugenie zo’n 110 duizend pond per jaar verdiend.

Peter Philips

Peter Philips, zoon van prinses Anne, studeerde sportwetenschappen op de universiteit van Exeter. Na zijn studie heeft hij op verschillende plekken gewerkt. Hij heeft gewerkt voor onder andere: de Royal Bank of Scotland, Williams Grand Prix Racing en Jaguar. Momenteel is hij CEO en voorzitter van paardenracebedrijf City Racing en is hij directeur van Sports & Entertainment Limited. Het is niet bekend hoeveel Peter verdient, maar zijn geschatte vermogen is 20 miljoen.

Prinses Beatrice

Prinses Beatrice liep stage bij film-, televisie en studioconcern Sony Pictures Entertainment. Toch koos ze ervoor om de financiële sector in te gaan. Ze heeft hoge posities bij Brits kapitaalbedrijf Sandridge en softwarebedrijf Afiniti. Naar verluidt heeft ze een vermogen van 3,8 miljoen pond.

Zara Tindall

Zara Tindall, dochter van prinses Anne, studeerde aan de universiteit van Exeter als fysiotherapeut. Ze koos voor een carrière als ruiter en trad daarmee in de voetsporten van haar moeder. In 2012 won ze hiermee een zilverenmedaille tijdens de Olympische Spelen in Londen. Ze werkte samen met merken als Rolex en Land Rover en lanceerde in 2015 haar eigen sieradencollectie. Haar vermogen ligt vermoedelijk rond de 15 miljoen.

