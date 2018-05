Dít doet Meghan Markle om in shape te blijven

Meghan Markle heeft het allemaal: een knap gezicht, een leuke stijl én een mooi lichaam. Dat laatste komt echter niet vanzelf. De verloofde van prins Harry zweert namelijk bij een bepaald type pilates om in shape te blijven.

In een interview met Women’s Health vertelt Meghan openhartig over de moeite die ze ervoor doet om fit te blijven.

Yoga-instructeur als moeder

De moeder van Meghan is yoga-instructeur, dus ze heeft het belang van lichaamsbeweging en gezonde voeding al van jongs af aan meegekregen. Toch heeft Meghan haar lichaam naar eigen zeggen niet te danken aan yoga, maar aan Pilates Platinum: een bepaalde vorm van pilates, die door een goede vriendin van Meghan is bedacht.

Motiverend

‘’Er zijn zo veel work-outs die je een keer uitprobeert om er daarna nooit meer naar terug te keren. Heathers studio is precies het tegenovergestelde,’’ vertelt Meghan. ‘’Je blijft om verschillende redenen terugkeren. Ten eerste: je lichaam verandert vrijwel direct. Geef het twee klasjes en je ziet het verschil. Ten tweede: Heather is geweldig. Als instructeur, als vriendin, ze is inspirerend op elke manier. En tot slot: De mensen in de klasjes zijn cool, niet pretentieus en heel motiverend. En dat zegt alles over Heathers energie.’’

Hard werken

Pilates Platinum wordt uitgevoerd op een zogeheten Megaformer. Deze manier van sporten zou de weerstand van geïsoleerde spiergroepen verhogen en je lichaam tot het uiterste uitdagen. Verwacht geen rustmomentjes, want deze work-out laat je een maximaal aantal calorieën verbranden in een minimale tijd. Op een zeer efficiënte manier worden spierkracht, gespierdheid, balans en flexibiliteit opgeschroefd. Over Pilates Platinum zegt Meghan dan ook: ‘’De resultaten zijn ongelofelijk.’’

Een bericht gedeeld door Pilates Platinum ⚪️ Megaformer (@pilatesplatinum) op 5 Dec 2017 om 10:16 (PST)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle. Beeld: ANP