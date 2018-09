Dít fietsje krijgt op het moment bakken met aandacht

Bijna elke dag zijn we wel op zoek naar een plekje om onze fiets te parkeren, maar dat is niet altijd even makkelijk. Door dit gebaar van een vreemde is dat probleem wel heel lief opgelost…

Christie Dietz is een Britse foodblogger die in Duitsland woont. Haar zoontje parkeert elke dag, al zeker een jaar lang, zijn fietsje bij één en dezelfde paal. En dat is niet onopgemerkt gebleven.

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it 😊 pic.twitter.com/rYC8jCTD5L

— Christie Dietz (@asausagehastwo) 24 september 2018