Dít gebeurt er als ‘WIDM’ tijdens opnames betrapt wordt door Nederlanders

De makers van Wie is de mol? lopen overal ter wereld het risico om tijdens de opnames betrapt te worden door Nederlandse toeristen. Maar wat gebeurt er dan?

Het speciale jubileumseizoen is voor de coronacrisis al genomen in Italië. En Italië is een populair land onder de Nederlanders, dus het was volgens presentator Rik van de Westelaken best lastig om niet betrapt te worden. Zeker in zo’n toeristisch gebied als Toscane.

Stilzwijgend afwachten

De kandidaten blijven nog tot de start van het programma geheim en dat is best pittig als je in Europa blijft. “We zijn redelijk lang ‘ongespot’ gebleven, maar een Nederlands stel heeft ons betrapt”, verklapt Rik in de podcast Trust nobody. “Die mensen hebben ons gezien. En dan gebeurt er wat er altijd gebeurt: we betrekken die mensen in ons complot. We zeggen dan: ‘Jongens, het klopt wat jullie gezien hebben.’ En we zijn heel dankbaar dat we tot op heden niks van ze gehoord hebben en dat ze stilzwijgend het seizoen afwachten.”

Lat ligt extra hoog

Ook vertelt Rik dat hij vindt dat de deelnemers de lat extra hoog leggen dit seizoen. Dat komt natuurlijk omdat alle kandidaten een tweede kans krijgen. “Het was een totaal ander seizoen. Er staan een aantal mensen die énorm ervaren zijn, die énorm gedreven zijn en absoluut deze tweede kans om mee te doen ten volle willen benutten – ook omdat ze weten dat ze nooit meer zo’n kans krijgen”, vertelt de presentator. “Dit zijn mensen die alle reserves hebben laten varen en alle voorbereidingen van de vorige keer gebruiken om nu te gaan knallen.” En dat maakt aankomend seizoen natuurlijk ook extra zwaar voor de mol. Wij zijn benieuwd!

Het jubileumseizoen van Wie is de mol? zie je vanaf zaterdag 5 september om 20.30 uur bij Avrotros op NPO 1. Pas dan komen we erachter wie dit seizoen de kandidaten zijn, maar de molloten hebben wel een idee.

Bron: Trust Nobody, RTL Boulevard. Beeld: Avrotros