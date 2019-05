Dít is de eerste deelnemer van Expeditie Robinson 2019

In september is de eerste aflevering van Expeditie Robinson 2019 te zien op RTL 5. Een nieuw seizoen met nieuwe kandidaten. Wie die kandidaten zijn was tot nu toe nog geheim, maar Patty Brard wist vrijdag in 6 Inside alvast één naam te onthullen.

Niemand minder dan Roy Donders, de pailettenkoning uit het zuiden, gaat meedoen aan het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson.

Team Donders

“Hij is fanatiek en sterk”, waarschuwt Patty, die “helemaal team Donders” is. Roy vertrekt begin juni naar een tropisch oord voor de opnames, waarna de eerste aflevering in september te zien zal zijn bij RTL 5. Oud-deelnemer Kaj Gorgels volgt Dennis Weening op, die eind vorig jaar werd ontslagen door RTL. Samen met Nicolette Kluijver zal hij de presentatie van Expeditie Robinson op zich nemen.

