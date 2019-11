Dít is de 'eerste foto' van André en Bridget samen

André Hazes en Monique Westenberg zijn uit elkaar. Dat maakte het stel dit weekend bekend.

De nieuwe liefde van de 25-jarige volkszanger is geen onbekende. Niemand minder dan Bridget Maasland lijkt zijn hart te hebben gestolen.

Advertentie

In een officieel statement vertelt André zelf hoe het zit: ”Sinds kort heb ik inderdaad contact met Bridget Maasland en we onderzoeken of we het leuk vinden samen”, zo laat André weten aan RTL Boulevard. “Uit respect naar de moeder van onze zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique. Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.” Ook Bridget heeft het nieuwtje bevestigd.

Monique reageert op de breuk en de nieuwe liefde van haar ex: “Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP