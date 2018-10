Dit is dé hunk in de Vlaamse versie van BZV

Niet alleen in Nederland, ook in Vlaanderen is het boeren-datingprogramma Boer zkt. Vrouw een groot succes. Dit seizoen gaan internationale boeren op zoek naar de liefde en cowboy Jan is duidelijk de populairste boer van het seizoen.

De 29-jarige knapperd emigreerde naar Australië om daar zijn jongensroom waar te maken: boer worden. Jan werd na een backpack-vakantie verliefd op het immense land en besloot er als cowboy aan de slag te gaan. Op zijn paard werkt hij nu voor verschillende boerenbedrijven, in de hoop ooit zelf een eigen farm te hebben.

Cowboy

Jan heeft het enorm naar zijn zin down under, maar zijn geluk zou helemaal compleet zijn met een pittige Vlaamse aan zijn zijde. En hij had keuze genoeg: Jan kreeg maar liefst 789 brieven en pakjes toegestuurd, waaruit hij drie dames koos. De beeldschone Stephanie, Romina en Laura logeren momenteel bij de cowboy in de hoop zijn hart te veroveren. Volgens de Vlaamse Flair gebeurt er op romantisch vlak nog weinig, maar oogste Jan wel veel lof toen hij Stephanie bijstond na een val van haar paard.

Jan en zijn vrouwen

Jan met presentatrice An Lemmens





De Vlaamse fans hebben lang op het nieuwe seizoen van Boer zkt. Vrouw moeten wachten. In 2014 was het programma voor het laatst op de buis en toen werd er ook gezegd dat het programma niet terug zou komen.

