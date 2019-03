Yes, eindelijk weten we het: dít is de mol van 'Wie is de mol?' 2019

Na een maandenlange speurtocht is het zover: we weten ein-de-lijk wie de boel loopt te saboteren. Dít is de mol van Wie is de mol? 2019.

Is het nu Sarah, Merel of toch Niels? Duizenden molloten kwamen met deze vraag zaterdagavond naar het Vondelpark voor de ontknoping van het negentiende seizoen van Wie is de mol?.

Advertentie

Ontmaskeren

Ieder seizoen van Wie is de mol? heeft een aantal verborgen aanwijzingen die je rechtstreeks naar de mol zouden kunnen leiden. Fans van het programma probeerden de afgelopen maanden zowel deze verborgen aanwijzingen als de trucjes van de mol zelf zo snel mogelijk te ontmaskeren, maar dat blijkt elk seizoen weer erg lastig te zijn. Het wordt natuurlijk tijdens de finale pas écht duidelijk wie de mol in de groep is.

De mol

Dit jaar stonden Sarah, Merel en Niels in de finale: één winnaar, één verliezer en één mol. Maar wie is toch wie? Het hoge woord is eruit: Merel Westrik is de mol van 2019. Dit werd bekend tijdens de live-uitzending van de ontknoping van Wie is de mol? in het Vondelpark. Op zaterdagavond vlak voor de finale werd Merel door 31% van de fans verdacht en dat blijkt dus ook terecht te zijn. Merel is de mol. Haar strategie was ‘een kameleon zijn’, legt ze uit tijdens de finale. Ze probeerde te balanceren tussen de ideale, bloedfanatieke kandidaat en de sluwe mol die al het geld uit de pot weet te halen. En we moeten toegeven: dat heeft ze héél goed gedaan!

Sarah had tijdens de laatste test de meeste vragen goed en mag zich daarom de winnaar van Wie is de mol? 2019 noemen.

YES!!!!!! MEREL IS DE MOL!!!!!!!! EINDELIJK EEN KEER GOED 🙂 #WIDM — Mme. Persoonlijk (@mme_persoonlijk) 9 maart 2019

Eindelijk. Vanaf het begin zette ik al punten in op Merel en voor de laatste aflevering heb ik alles op Merel ingezet. Finally. Ik heb het het na al die jaren eens goed. #widm #wieisdemol — Wim Hiemstra 🎚 (@DPMMusic) 9 maart 2019

Wow Merel is de mol! Nooit verwacht #widm — Sandesh van’t Veen (@SandeshNL) 9 maart 2019

Zo niet verwacht! Knap gedaan Merel! Benieuwd wat je gedaan hebt! #WIDM — Jeremy (@jeremys96) 9 maart 2019

Jaaaa Ik wist het!! Merel is de mol. Al die vogels waren overduidelijk! #widm pic.twitter.com/20qOo6gOvy — Shur (@shurrrr) 9 maart 2019

Neeeeee!!!! Merel is de Mol. Ik zat echt op Niels. 🙁 #widm pic.twitter.com/uT34pFOK2J — 𝓕𝓮𝓶𝓴𝓮 ❄️⛄️ (@mevrouwFemke) 9 maart 2019

#merelismijnmol

Sinds de 1e aflevering toen Meneer zei: het is Merel. 🎉👍🏻#widm pic.twitter.com/bSRlm4o39E — Lente in zicht (@SandraLente) 9 maart 2019

Vanaf het moment dat ze die kisten uit het water moesten vissen in de eerste aflevering, en ik Merel echt naar een specifieke kist zag zoeken, wist ik al dat zij het was. #widm — Kay (@kayotickitchen) 9 maart 2019

Dit jaar speelde ‘Wie is de Mol?’ zich af in Colombia. Heb jij ook zo genoten van alle prachtige beelden tijdens de uitzendingen? Dan is deze 18-daagse reis door Colombia echt iets voor jou. Boek de reis nu via Libelle.

18-daags rondreis door Colombia vanaf €1999,- per persoon Bekijk

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Wie is de mol? Beeld: AVROTROS