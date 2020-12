Dít is de reden dat Albert en Paola hun huwelijkscontract hebben gewijzigd

Acteur Bram van der Vlugt is op 86-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de NOS vandaag bekend gemaakt.

Waar de acteur aan is overleden is nog niet bekend gemaakt.

Carrière

Van der Vlugt was een bekende toneelacteur, speelde in verschillende series zoals Medisch Centrum West en Unit 13, maar was bij het grote publiek toch vooral bekend als Sinterklaas. Maar liefst een kwart eeuw lang nam hij de rol van de goedheiligman op zich. In 1986 deed hij mee aan zijn allereerste sinterklaasintocht in Zutphen en in 2010 nam hij afscheid van zijn rol als Sinterklaas. Al maakte hij nog wel even een kleine comeback als sint in de film ‘Pak van mijn Hart’ in 2014 en eerder dit jaar in ‘De Grote Sinterklaasfilm’ waarin hij de adviseur van Sinterklaas speelde. Ook speelde hij deze zomer nog in een toneelstuk.