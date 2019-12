Dít is de reden dat bij sommige mensen het kerstgevoel ontbreekt

Sommige mensen kijken het hele jaar uit naar kerst, terwijl anderen er juist enorm tegenop kijken. Hoor jij bij deze laatste groep én vraag jij je al jaren af hoe dit toch komt? Wij hebben het verlossende antwoord voor je gevonden.

Je wel of niet kerstig voelen blijkt namelijk geen simpele emotie te zijn, maar een combinatie van verschillende gevoelens. Althans, dat beweert Patricia Riddel, professor neurowetenschappen aan de universiteit van Reading.

Teleurstelling

Volgens Riddel zijn het geluk, ontzag, de verrassing én liefde die we voelen tijdens de kerst ervoor verantwoordelijk dat zowel dopamine (het beloningsstofje) als oxytocine (ook wel bekend als het knuffelhormoon) vrijkomt in ons lichaam. Het grote probleem ligt volgens haar echter in het feit dat anticipatie ook tot teleurstelling kan leiden. “Ons brein beoordeelt niet hoe gelukkig we zijn, maar meet eerder het verschil tussen hoe gelukkig we hadden verwacht te zijn en hoe gelukkig we ons uiteindelijk -maar- voelen.” Hoe meer je uitkijkt naar de kerst, hoe hoger je verwachtingen van geluk zijn en hoe minder gelukkig je je uiteindelijk vaak voelt.

Hoe ouder, hoe minder leuk

Het feit dat we volwassen zijn, speelt ook een belangrijke rol in hoe we kerst ervaren. Wanneer je dingen beter begrijpt, verliezen ze volgens Riddell vaak ook de emotionele intensiteit. Dit wordt ook bevestigd door Krystine Batcho, professor psychologie aan het Le Moyne College. Batcho creëerde de zogeheten ‘Nostalgia Inventory Test.’ Deze test meet hoe nostalgisch mensen zich voelen.

Magie is weg

“Op basis van onze ervaringen uit onze kindertijd heeft Kerstmis onrealistische verwachtingen gecreëerd in ons brein”, zo vertelt Batcho. De magie van een kerstman die cadeautjes brengt is inmiddels allang verloren gegaan. In plaats daarvan gaan we zelf op zoek naar kerstcadeautjes waarvoor we drukke winkels en lange wachtrijen moeten trotseren. En dit helpt natuurlijk niet echt mee voor het kerstgevoel. “Het is dus niet verwonderlijk dat we ons min of meer teleurgesteld voelen wanneer de kerstperiode voor de deur staat. Onze herinneringen aan hoe het vroeger was zijn immers vaak rooskleuriger dan de realiteit,” aldus Batcho.

Bron: Tyla.com. Beeld: iStock