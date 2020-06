Dít is de reden dat Gordon een maagballon heeft laten plaatsen

Voor Gordon was het vandaag een spannende dag. De zanger heeft namelijk een maagballon laten plaatsen, zo laat hij op Instagram weten. Dat hij deze ingreep heeft laten uitvoeren heeft volgens hem alles met zijn diabetes te maken.

“Niet omdat ik zo extreem dik ben, maar meer omdat ik mijn diabetes onder controle wil krijgen,” zo schrijft hij in een post.

Spannende ingreep

“Je schijnt tussen de 10 en 15 kilo af te vallen in een maandje of drie. Ik was toch al lekker bezig, dus ik dacht: doe de rest ook maar,” aldus Gordon. Hoewel hij er vrij nonchalant over praat, vond hij het toch wel spannend. Hij moest ‘dat ding’ namelijk inslikken. “Hopen dat ik er niks aan overhoud, geen raar stemmetje of zo.”

Grappenmaker

Gelukkig bleek het achteraf ‘een ingreep van niks’. De zanger heeft naar eigen zeggen nergens last van. “Ik ben nog geen tien minuten binnen geweest”, zo vertelt hij al grappend in een video waarin hij zijn stem heeft omgevormd in een kabouterstemmetje. “Benieuwd wat de nacht gaat brengen. Het schijnt dat je er misselijk van kunt zijn. Maar op dit moment geen problemen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Nergens last van!! 😂😂😂😂#maagballon #laatstekiloseraf #diabetes2 #slikken #benieuwd Een bericht gedeeld door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 11 Jun 2020 om 5:58 (PDT)

