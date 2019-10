Dít is de reden dat mannen zo vaak met hun hand in hun broek zitten

Om de één of andere reden hebben mannen de nare gewoonte om regelmatig hun hand in hun broek te laten verdwijnen. Maar waarom is dit eigenlijk zo? Doen ze dit met een reden of gewoon simpelweg omdat ze het lekker vinden?

Als we het boek ‘Human Lie Detection and Body Language 101’ moeten geloven, zijn er maar liefst 3 verklaringen voor dit welbekende fenomeen.

Bescherming

Het klinkt misschien een beetje gek, maar de kans is groot dat je partner dit doet ter bescherming van zijn geslachtsdeel. Door met zijn hand in zijn broek te zitten wil hij een comfortabel en veilig gevoel creëren. Het zou een soort van onbewuste reflex zijn om zijn edele delen te beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen.

Kalmerend stofje

Daarnaast is er ook nog een biologische verklaring: wanneer je als man je hand in je broek doet, komt er namelijk een kalmerend stofje (oxytocine) vrij. De hand in zijn broek heeft dan ook niks te maken met seksuele aanrakingen, maar is gewoon een simpele manier om even te ontspannen.

De baas spelen

Tenslotte kan deze gewoonte ook nog te maken hebben met het oerinstinct van je partner, zo blijkt uit een studie van het Alpha Male Medical Institute in Ohio. Onze voorouders legden namelijk hun hand op hun geslachtsdeel om dominant over te komen en om aan te tonen wie de baas was. Het kan dus ook zo zijn dat je man onbewust wil laten zien wie de baas is…

