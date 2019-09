Dít is de winnaar van The Voice Senior

Niemand minder dan Ruud Hermans (68) is door het publiek gekozen tot winnaar van The Voice Senior 2019. Dit werd vrijdagavond live bekendgemaakt in talkshow Beau.

Ruud Hermans hoorde bij het team van Ilse DeLange. De publiekslieveling mag een eigen single opnemen en binnenkort optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Trotse winnaar

De strijd om de titel The Voice Senior ging tussen IJsbrand van Belleghem (team Frans Bauer), Ruud Hermans (team Ilse DeLange), Eddie Taylor (team Angela Groothuizen) en Steve Yocum (team Marco Borsato). Ruud reageerde dolenthousiast op zijn overwinning: “Ik ben hier ontzettend trots op. Trots op dat ik mee ben gaan doen.”

Carrière

Ruud is bepaald geen onbekende. Zo scoorde hij in de jaren 70 een nummer 1-hit met The Tumbleweeds met het nummer Somewhere Between en presenteerde hij het KRO-radioprogramma Country Time.

Leuke plannen

Naast het uitbrengen van een eigen single en een optreden in de Ziggo Dome heeft Ruud nog meer leuke dingen op de planning staan. “Ik wil volgend jaar het theater in”, aldus de winnaar. Vorig jaar werd de eerste editie van The Voice gewonnen door de toen 69-jarige Jimi, afkomstig uit het team van Gerard Joling en Gordon.

