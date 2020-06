Dít is de winnaar van 'The Voice Kids' 2020

Hoewel het er vrijdagavond aardig gelijk aan toe ging, was er uiteindelijk maar één iemand die zich de winnaar van ‘The Voice Kids’ 2020 mag noemen: niemand minder dan Dax, uit het team van Miss Montreal, ging er met de titel vandoor.

De zanger won de felbegeerde bokaal, een studiebeurs van 25.000 euro en mag ook zijn eerste single opnemen.

“Supertof”

“Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ik vind het echt supertof. Iedereen bedankt dat jullie op mij hebben gestemd,” reageerde Dax. Hij versloeg Sham (Ali B.), Jasmijn (Marco Borsato) en Rogier (Anouk). Vorig jaar ging Silver, uit het team van Ali, met de hoofdprijs naar huis.

Bijzondere aflevering

De finale van ‘The Voice Kids’ zag er overigens wat anders uit dan we gewend zijn. Zo was Anouk niet fysiek aanwezig in de studio, omdat ze in thuisquarantaine zit om haar gezondheid te beschermen. De zangeres jureerde daarom vanaf een schermpje mee. Ook Marco Borsato was niet aanwezig: hij bleef thuis vanwege zijn burn-out. Ilse de Lange zat daarom namens hem in de jury.

Maatregelen coronavirus

Gelukkig voor de finalisten waren hun familieleden er wél bij. Zij mochten in een speciale (en gedesinfecteerde) skybox voor hun favoriet juichen. Wat de winst voor Dax nog eens extra bijzonder maakte, is dat het ook zijn verjaardag was:

Bron: RTL. Beeld: RTL