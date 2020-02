Dít is de winnaar van ‘The Voice of Holland’ 2020

Het tiende seizoen van ‘The Voice of Holland’ is vrijdagavond gewonnen door de 17-jarige scholiere Sophia Kruithof. De zangeres versloeg in de finale maar liefst drie andere artiesten, namelijk Emma Boertien (team Waylon), Daphne van Ditshuizen (team Ali) en Stef Classens (team Waylon).

Sophia krijgt niet alleen een platencontract, maar ook 50.000 euro, een Renault Clio én autorijlessen.

Overrompeld door winst

Op het moment dat Sophia te horen kreeg dat ze de winnaar was, kreeg ze direct een dikke knuffel van haar coach Anouk. Het meisje was duidelijk overrompeld door het nieuws en kon niet veel meer dan een ‘wow’ en ‘dank jullie wel’ uitbrengen. Sophia is met haar winst de opvolger van Dennis van Aarssens die vorig jaar het negende seizoen van ‘The Voice of Holland’ won.

Complimenten van coach Anouk

Sophia maakte al wekenland indruk, maar haar laatste optreden van dit seizoen was toch wel buitengewoon prachtig. Sophia mocht namelijk haar zelfgeschreven nummer ‘Alaska’ zingen, waar we eerder ook al een stukje van hadden gehoord. Coach Anouk was erg onder de indruk: “Het is zo’n mooi nummer. Dat jij dat op jouw leeftijd al hebt geschreven, is fantastisch. Ik weet zeker dat jij als zangeres je weg gaat vinden,” aldus Anouk.

In deze video kun je het moment zien waarop Sophia te horen kreeg dat ze de winnaar was:

Bron: RTL 4. Beeld: RTL 4, Instagram