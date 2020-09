Dit is de winnaar van ‘The Voice Senior’ 2020 (en kijkers zijn dolenthousiast)

Maar liefst 1.289.000 kijkers zaten gisteravond aan de buis gekluisterd voor ‘Jinek’ en dat was natuurlijk niet voor niks: tijdens de talkshow werd namelijk de winnaar van ‘The Voice Senior’ bekend gemaakt.

Niemand minder dan Henny Thijssen uit Enschede werd uitgeroepen tot de grote winnaar van de talentenjacht.

“De beste zanger van het levenslied”

Thijssen was zichtbaar verrast toen onthuld werd dat hij samen met zijn coach Frans Bauer de talentenjacht gewonnen had. Thijssen, die door Martijn Krabbé een van ‘de beste zanges van het levenslied’ wordt genoemd, zong in de finale de nummers ‘Want ik hou van jou’ van André Hazes en ‘Het is goed zo’ van Tino Martin. Coach Frans Bauer was helemaal door het dolle heen toen bekend werd gemaakt dat zijn ‘pupil’ de talentenjacht had gewonnen. Henny reageerde zelfs iets rustiger: hij was nogal sprakeloos en gunde zijn medekandidaten ook het winnaarsgevoel.