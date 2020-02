Aha: dít is dus de reden dat jij en je partner een ruzie vaak anders herinneren

Kun jij je ook af en toe verwonderen om het selectieve geheugen van je partner als het gaat om jullie ruzies? Je bent niet de enige: je partner heeft waarschijnlijk precies hetzelfde bij jou. Als het gaat om het onthouden van ruzies, blijken we voornamelijk de dingen te herinneren die we zelf hebben gezegd of gevoeld.

En daar is een reden voor, zo blijkt uit een onderzoek van The Wall Street Journal.

Vooral eigen perspectief

Want hoewel mannen en vrouwen over het algemeen dezelfde hersencapaciteit hebben, herinner je je toch vooral de dingen die je zelf hebt gedaan en gezegd en niet zozeer de dingen die je partner deed. Hierdoor ben je dus minder goed in staat om te onthouden wat je geliefde nu precies zei, maar wél wat jij zelf zei en hoe je op dat moment voelde.

Meer aandacht voor gevoelens

Daarnaast is het ook nog eens zo dat als je veel over een ruzie nadenkt, je je eigenlijk voornamelijk herinnert hoe je je toen voelde, maar niet per se wat er toen gebeurde. Dit betekent ook dat als je nu anders naar je partner kijkt dan toen, het ook verandert hoe je je de ruzie herinnert.

Niemand heeft gelijk

Kortom: het komt er eigenlijk op neer dat geen van beide gelijk heeft. Jij en je partner hebben allebei na afloop een vertekenend beeld van de ruzie, waardoor het dus geen zin heeft om te gaan ruziën over wie er nu gelijk heeft.

Bron: The Wall Street Journal. Beeld: iStock