Dit is hoe jouw telefoon belangrijke informatie kan delen terwijl je slaapt

Je zou misschien denken dat jouw iPhone ’s nachts tegelijkertijd met jou in ‘slaapstand’ gaat, aangezien je er op dat moment niks mee doet. Toch blijkt dit niet altijd het geval te zijn. Een aantal populaire apps stuurt namelijk persoonlijke informatie door naar derde partijen, zonder dat ze gebruikers daarover inlichten.

Dat blijkt uit een test van The Washington Post. Op de onderzochte iPhone werden maar liefst 5400 ‘trackers’ gevonden die stilzwijgend data verzamelen en doorsturen.

Persoonlijke informatie

Deze trackers worden meestal in apps gebundeld. Het zijn kleine stukjes ingebouwde software die informatie vergaren, een beetje zoals cookies, volgens The Washington Post. Ze kunnen registreren wanneer je de app gebruikt, waar je je op dat moment bevindt of welke telefoon je hebt. Ook hebben ze vaak toegang tot informatie die je zelf deelt via de app, zoals je e-mailadres.

Populaire apps

Deze trackers blijken een groot deel van deze informatie door te sturen naar derde partijen, zo ontdekte The Washington Post. Uit een test met een iPhone bleek dat dit vooral gebeurde terwijl de gebruiker vredig lag te slapen. De trackers zaten verwerkt in populaire en doorgaans betrouwbare apps zoals Microsoft OneDrive, Spotify en Nike.

Draaien op achtergrond

Dat zulke trackers bestaan is geen geheim, maar toch zijn veel gebruikers hiervan niet de op de hoogte. De trackers schieten vooral ’s nachts in actie, wanneer er weinig kans is dat het proces andere functies kan verstoren en wanneer het toestel aan het opladen is. Ze maken hiervoor gebruik van de ‘background app refresh’-functie in iOS, die standaard ingeschakeld staat. De functie staat apps toe om te ‘vernieuwen’ terwijl ze op de achtergrond draaien en zo informatie op te halen.

Bron: The Washington Post. Beeld: iStock