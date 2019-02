Angelique (51) gooide na ontslag het roer om: 'Ik verdien minder, maar dit is zó leuk'

Door bezuinigingen, een reorganisatie of een verhuizing zonder werk zitten. Is dat het einde van de wereld? Niet per se. Angelique verloor haar baan als deurwaarder en maakte een nieuwe start. Ze werd zelfstandig reisagent.

Angelique: “De uitkering waar ik recht op had, is veel hoger dan wat ik nu verdien. Maar ja, wat schiet ik daarmee op? Wat moet ik dan de hele dag gaan doen? Solliciteren? Nee, bedankt. Twee dagen was ik van de kaart door mijn ontslag, daarna wist ik: ik ga nu doen wat ik altijd al heb willen doen. Ik ga me bezighouden met wat ik het allerleukste vind dat er bestaat: reizen en reizen uitzoeken, en samenstellen. Een uurtje surfen op internet bracht me bij Personal Touch Travel, een organisatie waar ik een versnelde opleiding kon volgen om als zelfstandig reisagent te beginnen. In april 2017 verloor ik als donderslag bij heldere hemel mijn baan, sinds 1 januari 2018 ben ik eigen baas.

‘Ik ben nog steeds goede vrienden met mijn baas’

Het management van het deurwaarderskantoor waarvoor ik werkte, kreeg een onderling conflict dat leidde tot sluiting. Heel plotseling. Ik wist wel dat het niet boterde tussen de twee eigenaren, maar dat het zover zou komen, kwam voor mij echt uit de lucht vallen. Ik werkte al tien jaar voor een van die twee. Mijn man en ik waren al bevriend met hem en zijn vrouw toen ik voor hem aan de slag ging. Destijds bij zijn subsidie-adviesbureau, later bij het deurwaarderskantoor dat er bij kwam. Ik belde mensen die betalingsachterstanden hadden om een regeling te treffen. Zelden kreeg ik boze reacties, de meeste mensen vonden het prettig dat ik eerst belde, zodat de deurwaarder niet plotseling bij ze op de stoep stond. Mijn baas vond het moeilijk om te zeggen dat mijn baan na tien jaar ophield te bestaan, maar ik voel geen wrok, we zijn nog steeds goede vrienden.

‘Dit geeft mij zoveel voldoening, daar kan geen geld tegenop’

Ik werk nu vijftig, zestig uur in de week en verdien nog minder dan de helft van toen ik twintig uur per week in loondienst was. Het kan me niets schelen. Dit is zo veel leuker, ik maak veel mee, leer nieuwe mensen kennen, kom bij de meest uiteenlopende types over de vloer en ik loop over van de ideeën. Als klanten bellen, verzin ik iets leuks voor ze en als er geen klanten bellen, verzin ik iets om nieuwe klanten te trekken. Ik had nooit gedacht dat ik diep vanbinnen een ondernemer ben maar dat is dus wel zo. Ik heb nog geen seconde spijt gehad dat ik dit ben gaan doen. Als mensen voor wie ik een reis heb samengesteld me achteraf een berichtje sturen dat ze hebben genoten van hun reis, geeft me dat ontzettend veel voldoening. Daar kan geen geld tegenop.

‘Stoppen met mijn huidige baan is geen optie’

Een jaar voordat ik mijn baan verloor, zijn we met ons gezin naar een groter huis verhuisd. We kochten het mede op basis van mijn inkomen en hebben door mijn ontslag nog niet alle geplande verbouwingen kunnen uitvoeren. Daar baal ik soms van, maar ach, dat is een luxeprobleem. Mijn man en ik hebben afgesproken: als we het financieel niet meer trekken, verkopen we dit huis en gaan we weer kleiner wonen. Stoppen met mijn huidige werk is geen optie voor mij en gelukkig steunt hij me daarin.”

