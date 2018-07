Dít is Miss Nederland 2018

Rahima Dirkse mag zich een jaar lang de mooiste dame van het land noemen. De 24-jarige Rotterdamse werd maandagavond in het AFAS Circustheater in Schevening uitgeroepen tot Miss Nederland.

De jury vond de donkere schone de mooiste van de twaalf finalisten. Rahima mag Nederland nu vertegenwoordigen tijdens de volgende editie van Miss Universe. Waar en wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend.

In bikini

In Amerika werd vorig jaar besloten om de bikinironde op de missverkiezing af te schaffen, maar in Nederland gaan de dames nog gewoon in badkleding het podium op. Volgens voormalig Miss en presentatrice Kim Kötter maken de meisjes zo júist een statement in de me too-discussie omdat ze ‘duidelijk moeten zijn en de ánder de schuldige is in de discussie’.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP, RTL Nieuws. Beeld: ANP