Eindelijk weten we het: dít is de mol van 'Wie is de Mol?' 2018

Maanden lang hebben kijkers geprobeerd om de mol te ontmaskeren, maar vanavond tijdens de finale werd het pas echt bekend: dít is de mol van ‘Wie is de Mol?’ 2018.

‘Wie is de Mol?’-fans zijn de fanatiekste fans die er zijn. Elk detail wordt geanalyseerd en elk beeld wordt 3 keer opnieuw bekeken. Het is dat lang niet alle mollenacties uitgezonden worden, want anders was de mol al veel eerder bekend geweest. Nu moesten we allemaal in spanning afwachten wie vanavond de woorden ‘Ik ben de mol’ uit zou spreken.

Jan is de mol

En dat was niemand minder dan BNN-presentator Jan Versteegh. Op vrijdagavond was Jan met 35% van de stemmen al de kandidaat die het meest verdacht werd en dat blijkt dus ook terecht te zijn. Jan is de mol. En dat zou hij op deze momenten weleens hebben kunnen laten zien:

BUSTED! Jan neemt ‘ongezien’ toch een verkeerd antwoord mee tijdens de laatste opdracht!#widm #wieisdemol pic.twitter.com/XrMj4P95Uk — WIDM Hints 2018 (@WIDMHints2018) 9 maart 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron en beeld: AVROTROS/Michel Schnater.