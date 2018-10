Dít is volgens experts de beste manier om een relatie te beëindigen

Een relatiebreuk is nooit gemakkelijk, vooral voor degene die gedumpt wordt. Toch zijn er aantal dingen die je kunt doen om de pijn voor de ander te verzachten.

Relatie-experts geven hun beste advies.

1. Wees eerlijk, maar niet gemeen

Als je een punt achter je relatie wilt zetten, dan ben je het de ander verschuldigd om eerlijk te zijn over waarom je dit doet. Psychotherapeute Rachel Sussman: “De mensen die het vooral moeilijk hebben na een relatiebreuk, zijn degenen die niet begrijpen waarom de ander het heeft uitgemaakt.” Het is dus belangrijk om zo open en eerlijk mogelijk naar de ander te zijn, maar dit betekent niet dat je ook gemeen moet zijn. Dit is niet het moment om al je frustraties en boze gevoelens te gaan uiten. Gebruik zinnen als ‘dit was moeilijk’ of ‘dit stoorde mij’ in plaats van allerlei verwijten te maken.

2. Doe het face to face

Je bent volwassen, dus beëindig je relatie ook op een volwassen manier. Ga geen appje of mailtje sturen, maar spreek gewoon met elkaar af op een goede privéplek, dus bijvoorbeeld bij iemand thuis. Psycholoog Guy Winch: “Ga naar het huis van je partner toe. Dan heb je de mogelijkheid om weg te gaan wanneer je wilt en heeft je partner een vertrouwde plek om het nieuws te verwerken.”

3. Wees er 100 procent zeker van

Het komt best vaak voor dat degene die een punt achter de relatie zet, achteraf toch gaat twijfelen. Voor de ander kan dit ontzettend pijnlijk zijn. Als de knoop is doorgehakt, moet deze ook doorgehakt blijven. Denk daarom goed na voordat je een beslissing neemt en praat er eventueel eerst nog over met een goede vriendin of een familielid.

4. Laat de ander beslissen of ze je nog met je willen praten

Het kan best zijn dat je na een tijdje weer de behoefte voelt om contact op te nemen met de ander, om te kijken hoe het met diegene gaat. Toch kun je dit beter niet doen. Sussman en Winch zijn overtuigd dat die keuze bij de andere persoon ligt. “De persoon met wie het uitgemaakt werd, heeft het recht om na enkele weken toch nog eens om uitleg te vragen”, meent Sussman. Daarnaast wijst ze erop dat koppels tijd moeten nemen om opnieuw vrienden te worden, als ze dat willen.

