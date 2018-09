Dít is waarom iedereen rondloopt met het kapsel van Linda de Mol

Guus Meeuwis, Martijn Krabbé en Ruben Nicolai met lange, blonde lokken? Het moet niet gekker worden. Om te vieren dat het blad LINDA. 15 jaar bestaat, gaan veel BN’ers voor het iconische kapsel van Linda de Mol.

Zo ook Libelle’s hoofdredacteur Hilmar Mulder.

Jubileum

In het najaar van 2003 kwam de allereerste LINDA. uit. Vijftien jaar later is het blad nog steeds een groot succes en dat moet natuurlijk gevierd worden. Hoe kun je dat beter doen dan iedereen het iconische kapsel van Linda de Mol te laten dragen?

Compilatie

Een blonde pruik met lange lokken. Ideaal als je (zoals velen onder ons) altijd jaloers bent op het geweldige kapsel van Linda de Mol. Ter ere van het jublieumnummer staan verschillende BN’ers en hoofdredacteuren op de foto met een Linda-pruik. Thijs Willekes is zelfs zo creatief geweest om de pruik bij z’n hondje op te doen.

De leukste foto’s van de linda-pruiken op een rijtje:

Dit bericht bekijken op Instagram Gefeliciteerd met #LINDA15jaar 🎈❤️ #jaikdoeookmee @linda Een bericht gedeeld door Bastiaan van Schaik (@basvanschaik) op 26 Sep 2018 om 1:05 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Me & The Master, love you @demarcdegroot 🧡📸💥 #linda15jaar Een bericht gedeeld door Iebele (@iebelevandermeulen) op 24 Sep 2018 om 10:21 (PDT)

