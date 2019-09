Dít kun je het beste doen als je hond of kat vermist is

Je moet er niet aan denken, maar het gebeurt vaak: je hond of kat loopt weg en weet de weg niet meer naar huis. Wat kun je het beste doen als je huisdier vermist is?

Het slimst is om eerst de lokale dierenambulance te bellen of er een dier is binnengebracht dat op jouw hond of kat lijkt.

Advertentie

Blijven zoeken

Is dit niet het geval, dan is er een grote kans dat je viervoeter of poes ergens rondloopt. Gebruik gelijk je social media om je vermissing te verspreiden en aandacht te geven. Er zijn op Facebook speciale groepen die bedoeld zijn voor vermiste huisdieren. Zoek naar een groep die bij jouw dorp of stad hoort. Deel dan ook een foto van je hond of kat en zet erbij dat je je dier niet meer kunt vinden. Vraag om hulp en om tips. Juist omdat je zo mensen in je eigen buurt aanspreekt is de kans groter dat iemand je dier gezien heeft.

Verder kun je ook de dierenarts in de buurt bellen of zij iets weten. Een A4’tje met een foto van je dier en een tekst erbij over de vermissing bij de buren in de brievenbus doen, kan ook helpen. En geef vooral niet op. Katten kunnen soms wel wekenlang weg zijn en opeens nog ergens worden gevonden. Blijf dus actief zoeken en blijf actief mededelen op social media dat je je maatje nog altijd niet hebt gevonden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Margriet. Beeld: iStock